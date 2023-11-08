11:44 (мск), источник: АиФ Иркутск
Бобик с чипом. Эксперт рассказал о регистрации собак в Иркутской области
В Иркутской области формируют нормативно-правовую базу для контроля за содержанием домашних животных.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Иркутской области формируют нормативно-правовую базу для контроля за содержанием домашних животных. Правила касаются не только бродячих собак, но и любимцев, живущих со своими хозяевами.
С 1 сентября — по новым правилам
«Новые требования к содержанию домашних животных установлены постановлением правительства области от 22 июня 2023 года, — рассказывает заместитель руководителя Службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин. — Хозяева должны обеспечивать надлежащее содержание своих животных, следить за сохранностью их жизни и здоровья. Не допускается содержание собак на балконах, лоджиях, на территориях общего пользования в общежитиях и многоквартирных домах. Если собака живёт в частном доме, на заборе должна быть соответствующая табличка».
Есть и требования по перевозке хвостатых. В общественном транспорте они должны быть на коротком поводке и в наморднике — исключения сделаны только для собак-поводырей.
«С 1 сентября владельцы обязаны регистрировать своих собак на базе ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Процедуру нужно пройти взрослым собакам и щенкам старше трёх месяцев, — разъясняет специалист. — Если пса покупали у заводчиков, его нужно зарегистрировать через месяц после покупки».
На первых порах владельцам дали срок в полгода для проведения чипирования питомцев. За невыполнение требования — штраф: до 3 тыс. рублей. При этом обязанности чипировать кошек нет — делается это исключительно по желанию хозяина.
Ожидается, что единая база домашних животных начнёт работать с 1 февраля. В настоящее время идёт поиск подрядчика на её ведение.
Бродячих не кормить
В Иркутской области работают 14 питомников для бездомных животных, все они частные. Государственных пока нет. Организацией первого такого приюта власти сейчас занимаются.
Чтобы не дать собакам обжить двор многоквартирного дома, рекомендуется их не подкармливать, отмечают в службе ветеринарии. В противном случае животные воспринимают эту территорию как свою и начинают её защищать. Отсюда агрессивность и нападения на людей.
«По новым правилам владельцы собак должны обеспечивать контроль и за появлением нежелательного потомства, — добавляет Иван Лобыцин. — Это касается стерилизации. В Иркутской области её проводят бесплатно за счёт регионального бюджета в клиниках, подведомственных службе ветеринарии области. Бесплатно стерилизуют только самок. Это связано с тем, что одна женская особь может принести до 15 щенков за год. Нередко незапланированные малыши в итоге оказываются на улице и пополняют число бродячих животных».
Кстати
Безнадзорных собак в областном центре с каждым годом становится больше, отмечают в городской администрации. В 2023 году на улицах Иркутска насчитали 1 275 особей, это почти на 400 собак больше, чем два года назад.