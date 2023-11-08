Запуск ракеты и куклы-обереги: что показала Самарская область на ВДНХ

Только в первый день выставку посетили почти 190 тысяч человек. Гости самарской экспозиции увидели виртуальный запуск ракеты-носителя, полет космического корабля и очертания Самарской области, напоминающие форму сердца, с космической высоты.
Стенд региона оформили в виде ладьи. Поднявшись на борт, посетители могут познакомиться со знаковыми местами Самарской области и узнать о ее истории.
В День народного единства регион провел тематические мероприятия, посвященные истории области: викторины, музыкальные конкурсы, шуточные состязания. Главным призом стал шанс выиграть автомобиль Lada.
Был презентован уникальный этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», гости выставки смогли отправиться в квиз-путешествие по нему. Также состоялись мастер-классы по изготовлению народных кукол-оберегов «Столбушка» и «Мартиничка».
7 ноября на главном экране самарского стенда была организована трансляция «Парада Памяти» с площади Куйбышева — уникального международного патриотического проекта, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, который состоялся в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы ВОВ. В памятном мероприятии приняли участие почти семь тысяч человек.
Международная выставка-форум «Россия» продлится в Москве до 12 апреля 2024 года.