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13:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Запуск ракеты и куклы-обереги: что показала Самарская область на ВДНХ

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. На ВДНХ продолжает работу выставка-форум «Россия». На мероприятии представлен стенд Самарской области. Девиз региона на выставке — «Самарский край — ты сердце всей России!».

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

«Мы разработали целую программу культурных, образовательных, просветительских событий на нашем стенде, которые будут идти в течение всей выставки».

отметил Дмитрий Азаров
глава региона

Только в первый день выставку посетили почти 190 тысяч человек. Гости самарской экспозиции увидели виртуальный запуск ракеты-носителя, полет космического корабля и очертания Самарской области, напоминающие форму сердца, с космической высоты.

Стенд региона оформили в виде ладьи. Поднявшись на борт, посетители могут познакомиться со знаковыми местами Самарской области и узнать о ее истории.

В День народного единства регион провел тематические мероприятия, посвященные истории области: викторины, музыкальные конкурсы, шуточные состязания. Главным призом стал шанс выиграть автомобиль Lada.

Был презентован уникальный этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», гости выставки смогли отправиться в квиз-путешествие по нему. Также состоялись мастер-классы по изготовлению народных кукол-оберегов «Столбушка» и «Мартиничка».

7 ноября на главном экране самарского стенда была организована трансляция «Парада Памяти» с площади Куйбышева — уникального международного патриотического проекта, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, который состоялся в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы ВОВ. В памятном мероприятии приняли участие почти семь тысяч человек.

Международная выставка-форум «Россия» продлится в Москве до 12 апреля 2024 года.

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