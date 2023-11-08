11:46 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе открыли сквер имени Валериана Альбанова
В башкирской столице, возле Музея полярников имени легендарного уфимца, исследователя Арктики Валериана Альбанова, открыли новый благоустроенный сквер.
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Общественное пространство создали благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
По данным пресс-службы столичной мэрии, площадь сквера — 900 квадратных метров. Это комфортная прогулочная зона со скамейками для отдыха. Здесь уложен тротуар из каменной плитки, асфальтовое покрытие, установлены малые архитектурные формы, современное энергосберегающее уличное освещение.
В рамках церемонии открытия сквера гости и участники организовали акцию по высадке деревьев вдоль улицы Свердлова — на Аллее полярников. В ней приняли участие глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, начальник городского управления капитального строительства Игорь Чернов, депутаты горсовета, директор музея полярников Тимур Сафаргалеев и школьники.
Напомним, Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе в 2021 году. Он расположился в архитектурном памятнике — восстановленной двухэтажной усадьбе купцов Соловьевых по улице Свердлова, 88. В том же году была установлена памятная табличка на здании Башкирского государственного медицинского университета по улице Заки Валиди, 47 — когда-то там располагалась Уфимская мужская гимназия, где в 1891—1895 годах учился будущий знаменитый исследователь Арктики.
В ноябре 2022 года память Валериана Альбанова в Уфе увековечили в бронзе. Барельеф установили на арке напротив дома № 7 по улице Аксакова. Здесь, неподалеку, в детстве жил легендарный полярник. Автором стал скульптор и народный художник России Салават Щербаков, писал «Башинформ».