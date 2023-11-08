11:49 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске выставили сделанный из хлеба портрет губернатора Травникова
Выставку мозаичных хлебных картин организовал хлебокомбинат из города Татарска.
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В новосибирском Экспоцентре выставили 14 картин, которые сделаны из хлеба. Большинство из них это портреты известных личностей. Среди них есть портреты губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и маршала авиации Александра Покрышкина. Эти необычные работы уже выставлялись в городе Татарске. В Новосибирске их экспонируют впервые.
Выставка проходит на площадке VI Новосибирского агропродовольственного форума. Его участниками выступают сельхозтоваропроизводители. Они представляют свою продукцию и стараются это сделать максимально эффектно. Хлебокомбинат из города Татарска со своими хлебными портреты сумел удивить и организаторов, и своих коллег. Руководитель предприятия рассказала BFM-Новосибирск, как они изготавливают эти картины и что собираются с ними делать дальше.
«Мы часто участвуем в различных выставках, и захотелось чем-то удивить. Думали, разрабатывали и решили выполнить портреты в технике мозаики. Берется фотография, кусочки хлеба и клей, — сообщила BFM-Новосибирск исполнительный директор хлебокомбината города Татарска Евгения Знаенок. — Мастер смотрит на фотографию и выкладывает портрет. При изготовлении портретов, которые мы сейчас выставляем, использовались различные виды хлеба: бородинский, “урожайный”, нарезной 1-го сорта, потому что у него мякиш поплотнее. Варили клей, приклеивали каждый кусочек. Когда картина была, смотрели если мимика не та или что-то еще, правили. На каждую картину у нас уходило по месяцу. Портрет губернатор Новосибирской области состоит из 2236 кусочков. Сначала думали сделать пять портретов, потом 10, потом решили 15. В Татарске мы уже выставляли эти картины. Людям нравится. Картины лакированные, разбирать и утилизировать их, конечно, не будут. У нас есть музей на предприятии, пока туда и поставим».
Выбор героев для портретов авторы объясняют личными симпатиями. На выставке картин из хлеба есть портреты Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Михаила Боярского, Сергея Бодрова.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о начале работы агрофорума. Одним из первых мероприятий деловой программы стало заседание координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству, на котором говорили о создании первого в России агробиотехнопарка.