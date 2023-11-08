11:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, когда в Новосибирске установят главную новогоднюю елку
К монтажу приступят в начале декабря.
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Главную новогоднюю елку в Новосибирске установят в начале декабря. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Елку начнем наряжать ближе к декабрю. Мы планируем, что начнем устанавливать ее 1 декабря, — сказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Она отметила, что точная дата зависит от погоды.
Напомним, главная городская ель будет высотой в 21 метр. Для ее украшения мэрия закупила 600 красных, серебристых и золотых шаров, 39 светодиодных гирлянд и декоративный подиум.