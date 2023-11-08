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11:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В администрации с вековым юбилеем поздравили пулемётчицу Анну Котенко

В марте 1945-го Анна одна прицельным огнём сбила вражеский самолет.

Жительницу Кузбасса Анну Васильевну Котенко с вековым юбилеем поздравили в администрации. За заслуги перед Отечеством Сергей Цивилев вручил ей орден «Доблесть Кузбасса». Также она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», знаком «Отличный пулемётчик».

Она родилась в 1923 году в Горьковской области, а в 1936 году её семья переехала в Кузбасс. Во второй год Великой отечественной войны Анна 18-летней девушкой добровольно ушла на фронт и участвовала в освобождении Украины, Польши, в Берлинской операции.

В марте 1945-го Анна Котенко одна прицельным огнём сбила вражеский самолет «Мессершмидт-109» — по гулу мотора поняла, что самолет немецкий. За это девушку наградили орденом Красной Звезды.

Сразу после демобилизации Анна Васильевна пришла работать в правоохранительные органы: трудилась сначала в УВД области, а затем в органах госбезопасности. Её общий стаж составляет 47 лет.

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