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11:57 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирской области потеплеет до +5 градусов 9 ноября

В Новосибирской области ожидается резкое потепление в ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 2 м/с 41% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом «МК в Новосибирске» сообщила ведущий синоптик областного гидрометцентра Марина Виноградова.

Так, 9 ноября по северо-востоку области ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный, до 18 метров в секунду. Температура воздуха составляет от −4 до −2 градусов.

10 ноября скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду, порывами до 12. Ночью похолодает до −7..-2. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Днём потеплеет до 0+5 градусов, на северо-востоке столбики термометра опустятся до −5.

11 ноября обещают небольшой снег, ветер южный до 7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха ночью составит от 0 до −5 градусов, днём — от 0 до +5.

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