Как защитить берега Финского залива от стихии

— Мы с коллегами были в парке 300-летия Петербурга после шторма. Пляж — искусственного происхождения, и его размывы бывали и ранее, но в этом году последствия бедствия оказались очень серьезными. Как отметили сотрудники парка, был вымыт метровый слой песка. Это очень много. На пляже сформировался абразионный уступ, тогда как в спокойный период профиль пляжа выровнен. Повсеместно видны осколки плит, укрепляющих берег, битый кирпич, арматура. Первым делом нужно все это убрать. Второе — приступать к работам по восстановлению. И вот здесь много тонкостей. Как именно, какой именно песок завозить и сколько — первый попавшийся не подойдет, нужны определенные характеристики, — как защищать. Чтобы принять окончательное решение, нужно обязательно провести определенные геологические исследования береговой зоны — она включает в себя не только сушу, но и подводную часть. Данный участок берега в плане потенциальных размывов — опасен. В прилегающей акватории есть песчаные карьеры, из которых десятилетиями добывали песок. А значит, есть пространства, в которые уйдет песок с пляжей, — отметила Ольга Ковалева, специалист в области береговой геологии Всероссийского научно-исследовательского института имени Карпинского (ВСЕГЕИ). Институт двадцать лет занимается проблемами, связанными с разрушением береговой зоны.
Происходящие процессы — закономерны. Регион характеризуется довольно сильными штормами в осенне-зимний период. Это связано с географическим положением залива, с тем, что он вытянут с запада на восток. Именно в холодное время года у нас превалируют дующие с запада сильные ветра, нагоняющие большую волну. Так было и до Петра Великого. Другое дело, что общее потепление климата привело к сокращению длительности ледового периода. А именно лед служит, во-первых, препятствием к разгону волн. Во-вторых, берег, скованный льдом, находится под его защитой от стихии.
К потеплению добавляется и антропогенный фактор: например, те самые искусственные песчаные карьеры на дне залива. Природа пытается заполнить их. Но песка не хватает (восточная часть залива характеризуется дефицитом песчаных масс), в карьерах много ила, являющегося накопителем загрязняющих веществ. Во время штормов, когда вода перемешивается, загрязнения оказываются в поверхностных водах. И это тоже проблема.
Да, комплекс защитных сооружений значительно облегчает ситуацию. Главное — спасает от наводнений. Но, как видим на примере пляжа парка 300-летия Петербурга, не всегда является защитой берегу. И — территория, находящаяся за комплексом, часто, наоборот, подвергается воздействию еще больших волн, чем были бы при отсутствии дамбы.
— Много примеров, когда строительство объектов, и прежде всего это касается инфраструктуры для отдыха, ведется без учета состояния береговой зоны. К сожалению, в правовых нормативных актах нет обязательства заказывать геологическую экспертизу таких участков перед проведением берегоукрепительных работ. В результате объекты строят, но существуют они часто до первого сильного шторма. Или же пытаются укрепить берег по собственному усмотрению — и нулевой эффект. Стихийно, без рекомендации специалистов, используют арматуру, валуны, габионы — это сетчатая конструкция из металлической проволоки, которую обычно заполняют камнями или щебенкой. Например, на стыке между поселками Репино и Солнечное возвели ступенчатые габионы — фактически стену. Итог — песок ушел, вместо пляжа груда валунов. Я уж не говорю о частных домовладельцах, которые вообще используют что угодно — вплоть до шин, — подчеркивает Ковалева.
Скорость, с которой отодвигается берег, может быть совершенно разной. Но на ряде участков может достигать и двух метров в год.
Более благоприятная ситуация в районе Выборга. Там и укреплять ничего не надо. Фактически шхерный район: скалы и каменистые уступы сами по себе являются защитой.
Комплекс защитных сооружений спасает от наводнений, но не защищает берег.
Но на самом деле не все так безнадежно и с остальными территориями. Пример тому — Калининград, где нашествие воды хорошо сдерживает система бун (выходящих в море заграждений, причем в Калининграде они сделаны из экологически безупречного материала — лиственницы). Также хорошей мерой считается отсыпка пляжей. Например, на Новосибирском водохранилище поставили Т-образные буны и сделали пляж. Правда, их действия едва не посчитали противозаконными, так как документов, регулирующих сферу защиты береговой линии, нет.
В 2015—2016 годах петербургские ученые участвовали в разработке программы по защите берега Курортного района. Точки наблюдения были сделаны в 100 метрах друг от друга, что помогло провести тщательные исследования и выявить участки, наиболее подверженные абразии. Были предложены варианты защиты берега для конкретных территорий. Но практически ничего не было сделано. Сейчас наиболее проблемные участки внесены в Генеральный план Санкт-Петербурга. Ученые рассчитывают, что наконец-то их рекомендации будут учтены. В списке участков, которые наиболее страдают от размывов, например, Смолячково, Репино, Комарово. Кстати, что касается Солнечного — то с ним все более-менее хорошо. Из-за особенностей географического положения и смены ориентации береговой линии.
Юрий Шевчук, руководитель Северо-Западной межрегиональной общественного экологической — организации «Зеленый Крест»:
— Экологи давно предупреждали, что размывы, приводящие к ощутимым последствиям, обязательно будут. А с потеплением процесс отхода берегов пошел быстрее, что абсолютно закономерно. И это не только беда именно восточной части Финского залива, которая и интересует петербуржцев и жителей Ленобласти. Другое дело, что у нас ей не уделялось должного внимания. Не будем предпринимать энергичные меры по защите берега — дойдем до того, что угроза размыва нависнет над куда более важными объектами, чем пляжная инфраструктура.
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