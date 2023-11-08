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13:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростов не приедет Поезд Деда Мороза

Карта маршрута опубликована на сайте ОАО «РЖД».

Источник: ОАО «РЖД»

В Ростов не приедет Поезд Деда Мороза. Карта маршрута опубликована на сайте ОАО «РЖД».

Дед Мороз и снегурочка посетят в рамках этого проекта 85 городов России. Однако ни Ростова, ни Краснодара в этом перечне не оказалось. Причины такого решения не называются.

Поезд отправится 11 ноября из Великого Устюга. Всего путешествие продлится 64 дня. Протяжённость маршрута составит более 32 тыс. километров. Впервые такого рода тур состоялся в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что Ростов к Новому году украсят до 20 декабря.

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