Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
12:26 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Уровень безработицы в Кузбассе составил 3,8%

Численность рабочей силы в первом квартале составляла 1,2 млн человек.

Как сообщает Интерфакс, безработица в Кузбассе за 9 месяцев составила 3,8%. Численность рабочей силы в первом квартале составляла 1,2 млн человек.

Исходя из бюджета для граждан на 2024 год и период 2025—2026 годов, в 2022 году безработица в Кузбассе составляла 4,1%, прогноз на 2023 год — 4%, на 2024 год — 3,8%.

Мы писали, что кадровый дефицит в Кузбассе находится на исторических максимумах и что особенно региону не хватает рабочих (некоторым специалистам предлагают уже по 300 тысяч рублей зарплату).

Однако бывает и такое, что численность безработных в разных ведомствах отличается в четыре раза. В материале подробно объясняли нюансы.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта