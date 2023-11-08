12:26 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Уровень безработицы в Кузбассе составил 3,8%
Численность рабочей силы в первом квартале составляла 1,2 млн человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает Интерфакс, безработица в Кузбассе за 9 месяцев составила 3,8%. Численность рабочей силы в первом квартале составляла 1,2 млн человек.
Исходя из бюджета для граждан на 2024 год и период 2025—2026 годов, в 2022 году безработица в Кузбассе составляла 4,1%, прогноз на 2023 год — 4%, на 2024 год — 3,8%.
Мы писали, что кадровый дефицит в Кузбассе находится на исторических максимумах и что особенно региону не хватает рабочих (некоторым специалистам предлагают уже по 300 тысяч рублей зарплату).
Однако бывает и такое, что численность безработных в разных ведомствах отличается в четыре раза. В материале подробно объясняли нюансы.