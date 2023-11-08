Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Самару накроет сильная магнитная буря 22 ноября 2023 года

Метеочувствительным горожанам следует заранее подготовиться.

На Самару надвигается очередная сильная магнитная буря. Она накроет областную столицу 22 ноября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот период метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, станут рассеянными, раздражительными и тревожными. Кроме того, магнитные бури вызывают боль в суставах и костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов.

Специалисты также отмечают, что магнитные бури опасны для людей с заболеваниями сердца. Горожанам рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье