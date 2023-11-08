13:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Самару накроет сильная магнитная буря 22 ноября 2023 года
Метеочувствительным горожанам следует заранее подготовиться.
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На Самару надвигается очередная сильная магнитная буря. Она накроет областную столицу 22 ноября 2023 года.
По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот период метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, станут рассеянными, раздражительными и тревожными. Кроме того, магнитные бури вызывают боль в суставах и костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов.
Специалисты также отмечают, что магнитные бури опасны для людей с заболеваниями сердца. Горожанам рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.