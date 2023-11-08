14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области на выходных ударит мороз
А в оставшиеся дни рабочей недели возможны сильные порывы ветра.
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В начале выходных местами по Воронежской области синоптики прогнозируют мороз, пока еще небольшой. Связано похолодание с приходом воздушных масс, как ни странно, с юга и юго-востока, несущих с собой холод. Постепенная смена погоды будет сопровождаться сильными порывами ветра.
В четверг, 9 ноября, в нашем регионе будет облачная погода. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днем они не прекратятся, но будут уже мелкими. Южный ветер будет меняться на северо-западный. Дуть он будет со скоростью 8−13 м/с, местами возможны порывы до 15−17 м/с. Ночью температура будет колебаться от +3 до +8, днем от +5 до +10.
В Воронеже будет облачно, ночью пройдет сильный, днем небольшой дождь. В течение суток столбик термометра будет держаться в районе +6…+8.
В пятницу, 10 ноября, в районах снова будет облачно, но с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем обойдется без существенных осадков. Будет продолжать дуть северо-западный ветер со скоростью 8−13 м/c, но ночью местами возможны порывы до 15−17 м/с. Ночью температура будет держаться в районе 0…+5, днем — в интервале от +4 до +9.
В Воронеже 10 ноября пройдет без существенных осадков. Ночью прогнозируют +4…+6, днем +6…+8.
В субботу, 11 ноября, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вернется южный ветер, ночью он будет слабым — 3−8 м/c, днем усилится до 7−12 м/с. Ночью обещают колебания температуры от мороза до −1 градуса до +4, днем потеплеет до +4…+9.
В Воронеже 11 ноября, как и сутки назад, обойдется без существенных осадков. Ночью температура будет колебаться от 0 до +2, днем — от +5 до +7.
В столице Черноземья также известен предварительный прогноз погоды на воскресенье, 12 ноября. Ночью подует юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с. Днем он усилится до 8−13 м/с. Ночью столбик термометра будет держаться в районе +3. Днем температура поднимется до +7, возможен небольшой дождь.