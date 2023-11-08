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13:15 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Стало известно о самых криминальных районах Нижнего Новгорода

Стало известно о самых криминальных районах Нижнего Новгорода по итогам 9 месяцев 2023 года. Об этом пишет NN.RU со ссылкой на региональное МВД.

Полицейское учитывали население каждого района и количество произошедших преступлений. После полученные данные были соотнесены с каждым десятком тысяч жителей города.

Чаще всего преступления совершаются в центре Нижнего Новгорода. В Нижегородском районе в общей сложности фиксируется 130,3 преступления. При этом в прошлом году самым криминальным также был центр.

Далее следует Ленинский район. Здесь регистрируется 116,4 преступления на 10 тысяч человек. В Канавинском районе этот показатель составил 110,2, в Приокском районе совершено 110,4, а в Московском — 114,5.

Самая благополучная ситуация наблюдается в Советском районе (105,9).

Отмечается, что в статистике не учитываются Автозаводский и Сормовский районы.

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