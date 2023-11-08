Стало известно о самых криминальных районах Нижнего Новгорода

Полицейское учитывали население каждого района и количество произошедших преступлений. После полученные данные были соотнесены с каждым десятком тысяч жителей города.
Чаще всего преступления совершаются в центре Нижнего Новгорода. В Нижегородском районе в общей сложности фиксируется 130,3 преступления. При этом в прошлом году самым криминальным также был центр.
Далее следует Ленинский район. Здесь регистрируется 116,4 преступления на 10 тысяч человек. В Канавинском районе этот показатель составил 110,2, в Приокском районе совершено 110,4, а в Московском — 114,5.
Самая благополучная ситуация наблюдается в Советском районе (105,9).
Отмечается, что в статистике не учитываются Автозаводский и Сормовский районы.