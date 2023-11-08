13:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Конец летней жары: в середине ноября в Крыму ожидаются ливни и похолодание
В Крыму ожидается похолодание до +11 градусов и дожди с 9 ноября.
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В этом году осень подарила крымчанам и гостям полуострова аномально теплую погоду. Порой казалось, что август все еще продолжается, ведь столбики термометра то и дело показывали температуру до 27 градусов! Но синоптики регионального гидрометцентра предупреждают о скором похолодании.
По словам начальника гидрометцентра Крыма Татьяны Любецкой, в конце недели погоду на полуострове обусловит атмосферный фронт, из-за которого дневные температуры значительно понизятся. В некоторых районах Крыма даже ожидаются умеренные дожди, а в населенных пунктах вероятны туманы.
— С 6 ноября усилился ветер. В ближайшие дни его порывы будут достигать от 13 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью на побережье опустится до +10 градусов, в горах — от +5 до +9, днем — от +11 до +18 градусов тепла, — сообщила КП-Крым синоптик.
По словам метеоролога, со среды — 8 ноября — погода начнет постепенно ухудшаться. Уже ночью прогнозируется от + 6 до +11 ночью и от +14 до +19 градусов днем. В четверг ожидаются существенные осадки в виде дождя.
Существенное похолодание ожидается на следующей неделе — во второй половине ноября.
Ранее аномально теплую погоду на полуострове синоптики объясняли антициклоном, который пришел на полуостров с акватории Средиземного моря и территории Африки. Он хозяйничал в Крыму две недели.
Метеорологи отмечают: в этом месяце на полуострове будет существенно теплее, чем в большинстве регионов страны. Напомним, на длинных выходных воздух на территории Крыма прогрелся до 27 градусов со знаком плюс.