Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
13:51 (мск), источник: Piter.tv

Из Петербурга в Москву прибыли четыре электросудна

Судна будут курсировать по двум круглогодичным маршрутам.

В Москву из Северной столицы прибыли четыре новых электрических судна, которые были собраны на верфи под Петербургом. Об этом сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

Как отметил глава московского ведомства Максим Ликсутов, судна будут курсировать по двум круглогодичным маршрутам. Соответствующее поручение передал мэр Сергей Собянин.

Электросудна перевозили из Петербурга практически две недели. Перед тем, как судна выйдут на маршруты, они пройдут ряд испытаний на безопасность.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с 13 ноября начнут штрафовать владельцев водного транспорта за неуплату стоянки.

Из Петербурга в Москву прибыли четыре электросудна
Во время загрузки произошла ошибка.
13:50 (мск)© Piter.tv
Все новости региона
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Роснефть" создает комфортные условия для путешествия на автомобиле по Росс
Сбер и Комитет по стратегическому планированию подписали соглашение о сотру
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта