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14:08 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Сильные дожди со снегом прогнозируют синоптики в Казахстане

В ближайшие три дня (с 9 по 11 ноября) синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

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Источник: Baigenews

Из-за быстрой смены барических образований, на большей части Казахстана, в ближайшие трое суток, сохраняется неустойчивый характер погоды.

«Пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября на западе, сильные осадки (дождь, снег) 9−10 ноября на юго-востоке, 11 ноября на востоке страны», — говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед.

К концу периода в ночные часы на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза-3тепла, в горных районах до 5−10 мороза.

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