14:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежцев предупредили о новой волне заболеваемости COVID-19
Преобладающими остаются варианты штамма коронавируса «омикрон».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жителей Воронежской области предупредили о новом всплеске заболеваемости ковидом, который ожидается текущей осенью. Сейчас 30% от общего числа заразившихся в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Однако вскоре заболеваемость будет увеличиваться по всей стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову в среду, 8 ноября.
— Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Заболеваемость поднимается. Сегодняшняя недельная регистрация составляет 35−36 тыс. случаев, вот — за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад, — цитирует «Интерфакс» Анну Попову.
РИА «Воронеж» сообщало, что за минувшую неделю диагноз подтвердился у 777 жителей региона. Заболеваемость выросла сразу на 35% по сравнению с предыдущей семидневкой.
Глава Роспотребнадзора пояснила, что среди всех случаев ковида в стране преобладающим остается штамм «омикрон».
— Волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране. Сегодняшняя ситуация расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема, — отметила Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне.
— Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне, — цитируют Анну Попову РИА Новости.
Ранее жителей Воронежской области предупредили о гонконгском гриппе, или гриппе A (H3N2). РИА «Воронеж» писало, что на территории Российской Федерации уже зарегистрировали несколько случаев гонконгского гриппа у взрослых и детей.