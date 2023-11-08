Мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в эксплуатацию в 2025 году

Он соединит Мнёвниковскую пойму с районом Филевский Парк, уточнил глава Депстроя. Возведение моста осуществляется в створе улицы Мясищева. Загрутдинов уточнил, что протяжность объекта составит 231 метр. Там создадут по две полосы движения в каждом направлении.
В настоящее время специалисты проводят мероприятия по укрупнительной сборке металлоконструкций моста, добавил он. Сейчас Мнёвниковскую пойму с другими районами Москвы соединяет лишь одна автомобильная магистраль — Северо-Западная хорда.
«Новый мост в створе улицы Мясищева позволит жителям Филевского Парка с удобством добираться до станции метро “Мнёвники” Большой кольцевой линии», — отметил Загрутдинов.
В рамках развития дорожной сети на территории Мнёвниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде возведут 17 километров дорог. В настоящее время организовано строительство 10 километров, рассказал глава департамента.
Помимо моста, в створе улицы Мясищева идут работы по строительству:
Отмечается, что сейчас в проекте находится автомобильный мост через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы. Согласно задумке, для создания пешеходной связи между территорией Мнёвниковской поймы с территорией Татаровской поймы и парком «Фили» власти намерены организовать два велопешеходных моста.
Ранее стало известно, что в ТиНАО проходит строительство дублера Киевского и Калужского шоссе — автомобильной дороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Готовность объекта оценивается в 65%. Общая протяженность трассы составит 10,2 километра.