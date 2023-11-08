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Главные новости к вечеру 8 ноября
13:34 (мск), источник: МК.RU Краснодар

Ливни, ветер и снег: на Кубань вернется непогода

Совсем скоро Кубань снова накроет непогода.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 5 м/с 48% 761 мм рт. ст. +18°

По данным ГУ МЧС по краю, стихия будет испытывать регион на прочность в течение суток 9 ноября.

Спасатели подчеркнули, что местами в крае ожидаются ливни, гроза и усиления ветра до 20−23 метров в секунду. Дожди начнутся в ночь на четверг, а днем — усилятся. В горах с большой долей вероятности может выпасть мокрый снег. После полудня температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, в южной части края термометры покажут до 24 градусов тепла.

Отметим, что в регионе объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать в течение суток 9 ноября.

Напомним, последний раз штормовое предупреждение вводили совсем недавно — в конце первой недели ноября.

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