13:34 (мск), источник: МК.RU Краснодар
Ливни, ветер и снег: на Кубань вернется непогода
Совсем скоро Кубань снова накроет непогода.
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По данным ГУ МЧС по краю, стихия будет испытывать регион на прочность в течение суток 9 ноября.
Спасатели подчеркнули, что местами в крае ожидаются ливни, гроза и усиления ветра до 20−23 метров в секунду. Дожди начнутся в ночь на четверг, а днем — усилятся. В горах с большой долей вероятности может выпасть мокрый снег. После полудня температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, в южной части края термометры покажут до 24 градусов тепла.
Отметим, что в регионе объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать в течение суток 9 ноября.
Напомним, последний раз штормовое предупреждение вводили совсем недавно — в конце первой недели ноября.