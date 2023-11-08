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14:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Контроль на границе с Финляндией и Эстонией усилят в Ленобласти

Силовые структуры собираются провести в этом месяце рейды по выявлению нарушений на границе.

ФСБ, региональные управления МВД и Росгвардия планируют усилить контроль в Ленинградской области. Об этом сообщает «Mash на Мойке» со ссылкой на пресс-службу местного погрануправления.

Местных жителей, а также туристов и иностранных граждан просят носить с собой документы. Силовые структуры собираются провести в этом месяце рейды по выявлению нарушений на границе. Также могут возникнуть ограничения на посещение определённых мест и на движение транспорта.

Ранее spb.aif.ru писал, что на овощебазах Петербурга прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция выявила всего десяток нарушителей из тысячи проверенных продавцов.

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