14:45 (мск), источник: НДН.ИНФО
Роспотребнадзор: нас ожидает вторая волна заболеваемости COVID-19
Эксперты расценили ситуацию повышения заболеваемости как начало эпидемии.
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В России отметили подъем заболеваемости коронавирусом — число заболевших за месяц выросло в два раза. Об этом в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как утверждает спикер, сегодня в стране наблюдается вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю число заболевших превысило 35 тысяч человек.
«Это в два раза больше, чем месяц назад», — прокомментировала Анна Попова.
Сообщается, что 30% от общего числа заболевших приходится на три субъекта федерации — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. По прогнозам главы санитарного ведомства заболеваемость из мегаполисов будет распространяться далее по регионам.
«Ситуация расценивается как начало эпидемии, начало подъема», — уточнила спикер.
Среди штаммов коронавируса превалируют все варианты «омикрона», который характеризуется повышенной передачей. В числе основных симптомов — насморк, першение и боль в горле. Потеря запаха и изменение вкуса встречается реже.
Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации по подготовке системы здравоохранения к борьбе с COVID-19.
«Нужно подготовить стационарную базу. Уже сформированы запасы средств индивидуальной защиты и лекарств. Количество инфекционных коек достаточно», — резюмировала Анна Попова.
Ранее Роспотребнадзор просил новосибирцев не стесняться носить медицинские маски.