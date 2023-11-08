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14:45 (мск), источник: НДН.ИНФО

Роспотребнадзор: нас ожидает вторая волна заболеваемости COVID-19

Эксперты расценили ситуацию повышения заболеваемости как начало эпидемии.

В России отметили подъем заболеваемости коронавирусом — число заболевших за месяц выросло в два раза. Об этом в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как утверждает спикер, сегодня в стране наблюдается вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю число заболевших превысило 35 тысяч человек.

«Это в два раза больше, чем месяц назад», — прокомментировала Анна Попова.

Сообщается, что 30% от общего числа заболевших приходится на три субъекта федерации — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. По прогнозам главы санитарного ведомства заболеваемость из мегаполисов будет распространяться далее по регионам.

«Ситуация расценивается как начало эпидемии, начало подъема», — уточнила спикер.

Среди штаммов коронавируса превалируют все варианты «омикрона», который характеризуется повышенной передачей. В числе основных симптомов — насморк, першение и боль в горле. Потеря запаха и изменение вкуса встречается реже.

Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации по подготовке системы здравоохранения к борьбе с COVID-19.

«Нужно подготовить стационарную базу. Уже сформированы запасы средств индивидуальной защиты и лекарств. Количество инфекционных коек достаточно», — резюмировала Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор просил новосибирцев не стесняться носить медицинские маски.

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