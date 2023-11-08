14:49 (мск), источник: Комсомольская правда
«Демо» и премьера спектакля по Кафке: афиша на выходные 11−12 ноября 2023 года в Самаре
Рассказываем, куда сходить в выходные
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В грядущие выходные в Самаре, по прогнозам синоптиков, снова будет пасмурно и местами дождливо. Осеннюю хандру поможет развеять поход в театр или на выставку. Рассказываем, куда сходить в выходные
КОНЦЕРТЫ
«Демо».
Когда: 11 ноября, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 700−5600 ₽
Когда-то песни «Солнышко», «2000 лет», «Дождик» взрывали все дискотеки. И вот почти 25 лет спустя группа «Демо» на сцене ресторана «Максимилианс» предлагает вспомнить, как это было.
Александр Пушной.
Когда: 11 ноября, 20.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 2200−4700 ₽
Концерт (12+) для тех, кто хотел бы услышать вживую альбом «Каверы Пушного». Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов. И, конечно же, куда без любимых песен-боевиков, без которых Пушной не был бы Пушным.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
Спектакль + мастер-класс «Когда все вместе».
Когда: 11 ноября, 16.00, 12 ноября, 11.30.
Где: ТЦ «Европа» (ул. Фрунзе, 96).
Билеты: 600−1600 ₽
Удивительно добрый, душевный спектакль (0+) по мотивам сказок о Ежике и Медвежонке Сергея Козлова. После спектакля остается послевкусие семейного чаепития, когда и взрослые и дети вместе и всем интересно друг с другом. Спектакль интерактивный, поэтому маленьким непоседам будет куда приложить свою энергию — они поиграют со снегом, и превратятся в зайца, и встретятся с настоящим слоном.
«Аленький цветочек».
Когда: 12 ноября, 11.00.
Где: театр «Витражи» (ДК «Железнодорожников», ул. Л. Толстого, 94).
Билеты: 300−500 ₽
Младшая дочь богатого купца попросила отца привезти аленький цветочек, краше которого нет на свете. Батюшка нашел диковинный цветок. Но хозяин цветка, страшное чудище заморское, предлагает купцу страшный выбор… Сказка (0+) Сергея Аксакова обязательно убедит в том, что чудеса происходят на самом деле, а любовь и доброта всегда побеждают.
СПЕКТАКЛИ
«Амадеус».
Когда: 11 ноября, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−1800 ₽
В пьесе «Амадеус» (16+) одно из главных действующих лиц — музыка.
Сальери — первый придворный капельмейстер Вены, проживает лучшие годы музыкальной карьеры при императоре Иосифе II. Внезапно у него появляется конкурент — Моцарт, который с легкостью творит шедевры. И зависть начинает разъедать душу Сальери…
«Превращение».
Когда: 12 ноября, 19.00.
Где: театр «Город» (театральное пространство «Дом», ул. Подшипниковая, 15а).
Билеты: 400 ₽
«Превращение» (12+) — пробный эскиз спектакля по рассказу Франца Кафки, где главным акцентом является выражение внутреннего состояния путем пластических решений, мизансцены тела и баланса гротескового-нелепых и трагично-обреченных обстоятельств семьи Замза. Премьера!
«Человек из Подольска».
Когда: 12 ноября, 13.00.
Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 1500 ₽
Простой парень из подмосковного городка попадает в полицейский участок. Он в недоумении, так как считает себя абсолютно законопослушным человеком. Но оказывается полицейским этого мало. Им нужно узнать, почему он так плохо знает родной город, почему не видит тех «среднерусских красот», которые воспевали великие классики. Допрос превращается в абсурдное и немного парадоксальное действо.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Экскурсия «Посольский Куйбышев».
Когда: 11 ноября, 13.00.
Где: сбор у кассы Музея модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 250 ₽
Маршрут «Посольский Куйбышев» (10+) посвящен зданиям, в которых в годы войны располагались иностранные посольства. Экскурсия пройдет от музея до технического лицея, где посетим музей «Парад 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве». Экскурсовод — Елена Жидкова. Билеты — только в кассе Музе модерна.
Выставка картин Петрова-Водкина.
Когда: с 26 октября 2023 до 24 января 2024 октября, 12.00−20.00.
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: от 300 ₽
Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника. В экспозицию войдут более 20 живописных произведений мастера разных жанров, среди которых знаменитый «Автопортрет» 1918 года.
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ
Лекция о древнерусской моде.
Когда: 11 ноября, 13.00.
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 300 ₽
В художественном музее продолжается лекторий Зои Кобозевой, посвященный моде и искусству. В эту субботу настал черед лекции про древнерусские образы в истории моды «О, светло светлая и красно украшенная земля Русская!» Мода на Древнюю Русь" (6+).