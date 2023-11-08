Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
13:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодар доставили 60 новых троллейбусов

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: МУП «КТТУ»

Отмечается, что из всего числа троллейбусов 38 единиц работает с увеличенным автономным ходом. Часть транспорта уже запустили на маршруте № 4. А 22 новых троллейбуса без автономного хода обновят состав на маршрутах № 7 и № 20.

В транспорте оборудованы кондиционеры, множество систем, включая учет пассажиров, автоматическое пожаротушение, видеонаблюдение и понижение уровня пола со стороны входа.

«Современные троллейбусы не только экологичны, но и предназначены для маломобильных горожан», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта