13:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Краснодар доставили 60 новых троллейбусов
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Отмечается, что из всего числа троллейбусов 38 единиц работает с увеличенным автономным ходом. Часть транспорта уже запустили на маршруте № 4. А 22 новых троллейбуса без автономного хода обновят состав на маршрутах № 7 и № 20.
В транспорте оборудованы кондиционеры, множество систем, включая учет пассажиров, автоматическое пожаротушение, видеонаблюдение и понижение уровня пола со стороны входа.
«Современные троллейбусы не только экологичны, но и предназначены для маломобильных горожан», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.