14:21 (мск), источник: MOS.Ru
В Москве установят 100-тысячный домовый указатель
В столице разместят еще один 100-тысячный домовый указатель. Он появится на доме 2, корпусе 2 на улице Маршала Рыбалко в Северо-Западном административном округе.
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«Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Благодаря созданию единой системы навигации жители и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.
Кроме того, продолжается реализация проекта историко-патриотической навигации. Указатели с QR-кодами устанавливают возле домов, где жили герои Великой Отечественной войны, и памятных мест военных лет, а также рядом с объектами, связанными со знаковыми событиями в истории нашей страны, выдающимися деятелями культуры и науки.