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14:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарскую область 9 ноября нагрянет серьезная непогода

Желтый уровень опасности в губернии объявили из-за плотного тумана и ураганного ветра.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 9 ноября 2023 года, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ожидается, что регион накроет густой туман, а также в разыграется сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Ночью и утром 9 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Днем в районах губернии порывы юго-восточного ветра будут достигать 15−18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Жителей Самарской области заранее предупредили о возможных опасностях и попросили быть осторожнее. При ураганном ветре самарцам не рекомендуют укрываться за шаткими конструкциями и парковать свои автомобили вблизи деревьев. Во время тумана стоит также быть внимательнее на дорогах и избегать внезапных маневров, чтобы не допустить ДТП.

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