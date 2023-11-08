Матерям-героиням в Петербурге могут разрешить парковаться бесплатно

Как сообщает «Вечерка», жительницы города, имеющий статус «мать-героиня», могут войти в список льготных категорий, имеющих право на бесплатную парковку в зоне платного парковочного пространства. Кроме того, в число льготников попадут ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», многодетные семьи и владельцы электромобилей.
«Сейчас очень нужно поддерживать институт материнства. Потому что в стране, и в Петербурге в частности, демографическая яма: рождается мало детей, а, следовательно, закрываются группы в детских садах, скоро это может коснуться и школ», — сказал глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв.
Ранее spb.aif.ru писал, что мигранты захватили придомовую территорию в Петербурге и требовали с местных жителей деньги за стоянку на ней. Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.