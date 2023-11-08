14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии 9 ноября прогнозируют дожди со снегом и заморозки до −3°
Кроме того, ожидается туман.
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Завтра, 9 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Об этом сообщили метеорологи республики.
Жителям региона стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. Грядущей ночь будут небольшие дожди, в некоторых районах — умеренные, на востоке Башкирии — со снегом. Днем также прогнозируется небольшие осадки в виде дождей.
Будет западный, юго-западный ветер до пяти-десяти метров в секунду. Столбики термометров этой ночью опустятся до −3,+2°, днем воздух прогреется +2,+7°.
На некоторых участках автомобильных дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.