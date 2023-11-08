Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии 9 ноября прогнозируют дожди со снегом и заморозки до −3°

Кроме того, ожидается туман.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 5 м/с 48% 761 мм рт. ст. +18°

Завтра, 9 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Об этом сообщили метеорологи республики.

Жителям региона стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. Грядущей ночь будут небольшие дожди, в некоторых районах — умеренные, на востоке Башкирии — со снегом. Днем также прогнозируется небольшие осадки в виде дождей.

Будет западный, юго-западный ветер до пяти-десяти метров в секунду. Столбики термометров этой ночью опустятся до −3,+2°, днем воздух прогреется +2,+7°.

На некоторых участках автомобильных дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта