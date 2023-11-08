14:42 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
12 ноября в Алматы из-за забега «City Run 2023» будет частично перекрыто движение на дорогах, сообщает Zakon.kz.
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Как отметили организаторы, City Run — это завершающий забег сезона, который проходит по самому центру города.
Бег в Алматы — активно развивающееся направление. В городе с красивыми пейзажами и развитой инфраструктурой этот вид спорта становится одним из самых популярных. Редакция Zakon.kz подготовила подборку парков для тех, кто только начинает свой беговой путь.