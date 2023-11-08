14:40 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Приднестровье нашли пропавшего 17-летнего юношу: Он сбежал из больницы
Станислав Куличенко найден живым и здоровым.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приднестровье найден пропавший 17-летний Станислав Куличенко. К счастью, живым и здоровым, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Напомним, житель Тирасполя 3 ноября, около семи вечера, самовольно покинул Республиканский центр матери и ребёнка, где находился на медобследовании — проходил диспансеризацию.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обнаружили юношу и вернули в медицинское учреждение для дальнейшего прохождения медобследования.