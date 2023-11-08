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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже из-под земли забила мыльная пена

Пенопад произошел на улице Остужева.

Источник: "Мой и твой Воронеж"

Странное коммунальное явления случилось на улице Остужева. В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали небольшое видео не водопада, а, скорее, пенопада. Мыльная пена поднималась из-под земли на довольно значительную высоту и опадала.

Комментарии к постам изощрялись в остроумии. Некоторые посчитали, что под землей пенную вечеринку устроили черепашки-ниндзя.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «РВК-Воронеж» так прокомментировали извержение пены:

— Наши специалисты проводят обследование сетей на месте пенообразования по улице Остужева. Причины нештатной ситуации сообщим позже. Также отметим, что специалисты уже устранили «пенный фонтан».

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