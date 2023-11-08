13:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже из-под земли забила мыльная пена
Пенопад произошел на улице Остужева.
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Странное коммунальное явления случилось на улице Остужева. В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали небольшое видео не водопада, а, скорее, пенопада. Мыльная пена поднималась из-под земли на довольно значительную высоту и опадала.
Комментарии к постам изощрялись в остроумии. Некоторые посчитали, что под землей пенную вечеринку устроили черепашки-ниндзя.
В «РВК-Воронеж» так прокомментировали извержение пены:
— Наши специалисты проводят обследование сетей на месте пенообразования по улице Остужева. Причины нештатной ситуации сообщим позже. Также отметим, что специалисты уже устранили «пенный фонтан».