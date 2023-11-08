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14:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Как вести себя при встрече с лосем под Петербургом и в Ленобласти?

Эта встреча может закончиться неблагоприятно.

Леса Ленобласти действительно богаты животным миром. Помимо мелких млекопитающих, лесные туристы могут встретиться с крупными животными — лосями, медведями, кабанами. Эта встреча может закончиться неблагоприятно.

"Животные сами избегают встречи с человеком, и случаи нападения редки, — говорит биолог Павел Глазков. — Но если уже эта встреча произошла, главное — не паниковать и не провоцировать зверя. Часто бывают ситуации, когда турист, наткнувшись на лосиху с лосёнком, фотографирует парочку.

И видя, что те не реагируют, подходит ближе. Тогда животное начинает себя защищать, ведь зверь думает, что вы хищник и хотите его съесть".

Главный залог безопасности — в принципе предотвратить встречу с диким зверем. Если же она произошла, то биолог советует как можно быстрее уходить.

«Оптимально — увеличиться в размере. Снимите куртку и растяните её над головой. Покачивайтесь. И увеличивайте расстояние между вами и животным», — отметил биолог.

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