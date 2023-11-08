13:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае археологи нашли древние артефакты железного века
Найденным в Бардымском округе предметам быта около 2,5 тыс. лет.
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Экспедиция Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета в ходе поведения работ на территории Бардымского округа обнаружила два новых памятника раннего железного века вблизи деревни Игатка — в 22 км к юго-востоку от окружного центра.
В этом месте находилось селище древнего человека, относящееся к раннему железному веку. Археологи нашли фрагменты керамических сосудов, возраст которых может составить около 2,5 тыс. лет. Временной период относится к V веку до н. э. — V веку н. э.
Как пояснили в Министерстве образования и науки России, в Бардымском муниципальном округе Пермского края археологи ведут работу в преддверии возможного строительства здесь новых участков добычи полезных ископаемых, включая нефть, газ, торф.
«Найденные древние памятники еще подлежат исследованию, но уже это может послужить аргументом в пользу перетрассировки коридоров проектируемых коммуникаций для сохранения вновь выявленных объектов культурного наследия. Эта местность богата археологическими находками, и впоследствии здесь могут быть обнаружены новые археологические памятники», — считают специалисты федерального ведомства.
Пермские археологи отмечают, что такие находки не являются редкими, но они хорошо дополняют общую картину расселения людей на территории Пермского края в раннем железном веке.