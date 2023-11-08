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17:54 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Луна с Венерой днем 9 ноября сыграют в прятки в небе над Волгоградом

В четверг 9 ноября, спутник Земли встанет в такое положение в небе, что закроет собой планету Венеру в созвездии Девы.

Как сообщили в Волгоградском планетарии, астрономическое уникальное событие можно будет наблюдать лишь из ограниченного числа локаций.

В 13.34 мск (10.34 GMT) Венера с Луной сыграют в прятки. Явление смогут увидеть жители Европы, Африки, западной части России, а также Азии и Гренландии.

Отметим, что в некоторых других местах можно будет наблюдать оба небесных объекта рядом. Видны они будут невооруженным глазом сразу за несколько часов до рассвета. Смотреть на космическое событие следует в бинокль или телескоп.

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