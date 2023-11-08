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15:49 (мск), источник: МК.RU Омск

Новый митрополит Дионисий высказался об Омске и местном духовенстве

Новый митрополит Омский и Таврический Дионисий дал интервью ГТРК «Иртыш», в котором поделился первым впечатлением об Омске и его духовенстве.

Источник: САЙТ ОМСКОЙ ЕПАРХИИ

В Омск Дионисий прибыл в Омск 20 октября и уже успел отслужить свой первый молебен.

По словам митрополита, Омск — потрясающий город. Дионисий предположил, что именно в Омске Господь собрал все лучшее, что есть в Сибири.

Дионисий рассказал, что многие из его знакомых так или иначе связаны с Омском либо прежде уже бывали в этом городе, и все они отзывались о нем только положительно. Приехав в Омск, Дионисий убедился, что все их слова были правдой.

Хорошее впечатление на митрополита произвели и омские прихожане.

Он был потрясен, когда увидел омичи каждый раз улыбаются, когда подходят к крестику или во время помазания святым елеем. Это отличает их от жителей других регионов.

В Омской епархии, по его словам, все порядке. А местное духовенство исключительно талантливое и инициативное с такими помощниками и трудиться будет легче.

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