Гости выставки-форума «Россия» на ВДНХ смогут познакомиться с путешествиями по стране

Масштабная экспозиция «Почувствуй Россию», посвященная национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и путешествиям по России, начала работу в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Выставочное пространство, подготовленное Минэкономразвития России и АНО «Национальные приоритеты», показывает весь спектр возможностей для отдыха в стране. Посетители и гости павильона познакомятся с туристическими маршрутами, культурными, историческими особенностями и достижениями регионов в формате большого путешествия по России. Регионы можно буквально «почувствовать» и «услышать» через мультимедийные и иммерсивные технологии. В открытии экспозиции, 4 ноября, приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
Одна из главных задач экспозиции — показать возможности внутреннего туризма и изменения, которые произошли в регионах за последнее время, чтобы туризм стал доступнее, интереснее и безопаснее. У нас огромная территория, которая покрывает девять часовых поясов, все климатические зоны. Важно, чтобы вовремя создавалась инфраструктура и весь сервис был на высоком уровне. Поэтому по поручению Президента реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».
Дмитрий Чернышенковице-премьер России
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что гости павильона могут отправиться в виртуальное путешествие по стране, что вдохновит их на реальную поездку. «Регионы развивают различные виды туризма — научно-популярный, курортный, гастрономический, экскурсионно-познавательный, экологический, деловой, промышленный. На выставке можно получить консультации по подбору туристических путевок и спланировать будущую поездку», — добавил он.
Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров отметил, что во время работы выставки будут проходить дни макротерриторий, в рамках которых регионы представят свои развлекательные программы, дегустации и мастер-классы, связанные с промыслами, обычаями и традициями. «Мы подготовили насыщенную программу, которая будет интересна любителям путешествий, семьям с детьми, а также профессионалам туротрасли», — сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
Выставочное пространство «Почувствуй Россию» выполнено в виде объемного путешествия по стране и знакомит посетителей с историей, культурой, традициями и ремеслами регионов. Все пространство разделено на девять макротерриторий: Большой Кавказ, Большая Волга, Дальний Восток, Балтика, Север, Сибирь, Золотое кольцо, Большой Урал, Юг России. Каждая макротерритория — это отдельная фотозона со своими арт-объектами. Для полного погружения в самобытную атмосферу регионов максимально задействованы современные технологии.
Мультимедийные эффекты передают даже запахи и звуки территорий.
Например, в зоне Большого Кавказа можно посидеть на горнолыжном подъемнике, поймать эхо и вдохнуть горную свежесть. В пространстве Большой Волги будет возможность встать за штурвал круизного лайнера, а на Дальнем Востоке посетители смогут послушать, как звучит кипящий гейзер и прикоснуться к вулкану. У гостей есть возможность испытать ощущения и получить эмоции близкие к тем, какие человек переживает, находясь в путешествии и на природе. Такая мультисенсорность помогает вдохновиться на реальное путешествие по стране.
В ноябре на экспозиции «Почувствуй Россию» пройдут недели макротерриторий: Дальний Восток, Сибирь. Во время недели Дальнего Востока свои туристические возможности представят: Сахалинская область, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Республики Бурятия и Саха-Якутия, Амурская, Магаданская области, Чукотский и Еврейский автономные округа. Для посетителей выставочного пространства «Почувствуй Россию» пройдут дегустации национальной кухни регионов, встречи с известными путешественниками, мастер-классы по национальным танцам, промыслам и обрядам. Например, 11—12 ноября гости смогут принять участие в мастер-классах по игре на музыкальном инструменте варган и изготовлению якутских оберегов, увидеть выступление чукотских и якутских национальных коллективов, а также презентацию национального парка «Берингия» и заповедника «Остров Врангеля». А 14—15 ноября посетители павильона смогут принять участие в розыгрыше туров и путевок от Магаданской области и Хабаровского края, а также посмотреть документальный познавательный фильм о жизни западной части Охотского моря и встретиться с известным скульптором, ювелиром и художником из Якутии Даши Намдаковым.
Макротерритория «Дальний Восток» представляет собой выставочное пространство, в центре которого расположен вулкан.
Интерактивный формат позволяет полностью погрузиться в атмосферу регионов. Также посетители могут выбрать наиболее интересные для туризма направления и достопримечательности. Вся информация размещена также в этой части экспозиции. Например, гости экспозиции смогут увидеть старт космической ракеты на космодроме Амурской области, узнать, что на Камчатке есть пляж с черным песком и многое другое.
Экспозиция «Почувствуй Россию» располагается на ВДНХ, в павильоне D и будет открыта для посетителей на все время работы выставки-форума «Россия» — до 12 апреля 2024 года с 10.00 до 22.00. Посетители пространства смогут принять участие в розыгрыше туров, квестах, мастер-классах, экскурсионных программах, воспользоваться аудиогидом, получить консультации по подбору туристических продуктов и спланировать свое следующее путешествие. Насыщенная программа будет интересна любителям путешествий, семьям с детьми, а также профессионалам туротрасли.
Кроме того, экспозиция «Почувствуй Россию» покажет туристические возможности и существенные изменения, которые произошли в регионах за последнее время. Здесь особую роль играет национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Меры и инструменты нацпроекта помогают создавать, развивать туристическую инфраструктуру и делать путешествия по стране интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Благодаря реализации нацпроекта количество туристических поездок по России к 2030 году вырастит до 140 млн в год.
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