17:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Сильные дожди и ветер: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 9 ноября
В Волгоградской области 9 ноября обещают сильные дожди.
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В четверг, 9 ноября, в Волгоградской области синоптики обещают сильные дожди и ветер. О том, каким будет конец рабочей недели в регионе, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре. По прогнозам специалистов ЦГМС, в некоторых районах ожидаются довольно обильные осадки. При этом температура воздуха прогреется до +9…+14 градусов тепла. Ночью сохраняется плюсовая температура — от +3…+8 градусов. Ветер южный, но очень сильный. Порывы достигнут 15−18 метров в секунду.
В Волгограде 9 ноября тоже будут осадки. В основном дождь ожидается в дневное время, так что лучше захватить с собой зонты. Ночью температура поднимется до +6…+8º, днем будет всего +9…+11 тепла. Юго-западный ветер достигнет 18 метров в секунду.
Синоптики обещают переменную облачность.