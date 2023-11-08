17:52 (мск), источник: АиФ Волгоград
Какие улицы названы в Волгоградской области в честь погибших полицейских?
8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД.
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В Волгограде 11 улиц названы в честь погибших сотрудников правоохранительных органов. А есть ли такие улицы в других городах и районах Волгоградской области?
Да, есть, и таких улиц несколько, подтвердили в волгоградском главке МВД. Три из них — в городе Волжском.
Волжане, погибшие в Чечне.
В 28-м микрорайоне есть улица имени Юрия Харламова — командир отделения ОМОН погиб 23 января 1995 года в ходе боев в Грозном, прикрывая огнем своих бойцов, которые меняли позицию. Его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера. Посмертно старшину милиции наградили орденом Мужества.
В этом же микрорайоне одна из улица носит имя Олега Скрипки. Милиционер-боец ОМОН в Чечне был включен в группу сотрудников милиции по зачистке Серноводска. 3 марта 1996 года группа попала под обстрел. Прикрывая эвакуацию раненых, младший сержант милиции уничтожил снайперскую точку боевиков, но погиб от взрыва вражеской мины. Посмертно награжден орденом Мужества.
В микрорайоне 32а улица названа в память начальника штаба ОМОН Виталия Дубины. Он также 3 марта 1996 года находился в Чечне — возглавлял группу сотрудников милиции по зачистке Серноводска. Группа попала в засаду, старший лейтенант милиции вынес с поля боя товарища и продолжил руководить боем, но погиб от взрыва вражеской мины. Посмертно награжден орденом Мужества.
Место подвигу.
В Камышине одна из улица названа в память старшего участкового инспектора милиции Юрия Фефелова. В 2000 году майор милиции находился в Чечне в составе временного органа внутренних дел МВД России. 9 августа 2000 года в селе Подгорном Надтеречного района он руководил опергруппой по уничтожению незаконных нефтеперерабатывающих заводов. Одна из найденных цистерн взорвалась, офицер погиб. Посмертно награжден орденом Мужества.
Другая улица города носит имя Александра Колтунова, участкового уполномоченного полиции. 22 октября 2012 года старший лейтенант полиции попал под прицел вооруженного преступника, угрожающего жизни горожан. Участковый направился в его сторону, требуя разоружиться, но преступник вместо этого выстрелил в прохожего и сотрудника полиции. Оба скончались на месте. Посмертно правоохранителя наградили орденом Мужества.
Смерть на Северном Кавказе.
В Орловке Городищенского района есть улица имени Дмитрия Сивова, командира отделения оперативной роты ОМОН. 19 сентября 2001 года прапорщик милиции находился на территории Северо-Кавказского региона в составе оперативно-поисковой группы ОМОН. В Ингушетии, в Нижнем Алкуне, на группу напали боевики. Сотрудники милиции заставили их отступить, однако в ходе скоротечного боя Сорокин погиб — пуля попала ему в сердце. Посмертно награжден орденом Мужества.
В поселке Ерзовка того же района улица названа в память о Дмитрии Кузнецове. Старший оперуполномоченный в ноябре 2005 года был командирован в Кабардино-Балкарскую республику для выявления незаконных вооруженных формирований. 13 ноября при задержании особо опасного преступника он отвлек его огонь на себя, обеспечив возможность коллегам занять выгодные позиции, и был смертельно ранен. Посмертно награжден орденом Мужества.
Погибли на посту.
В селе Громославка Октябрьского района одна из улиц носит имя Сергея Донченко. Оперуполномоченный группы по экономическим преступлениям и охране рыбных запасов в октябре 2001 года находился в командировке в Чечне. Участвовуя в операции по пресечению незаконного оборота нефтепродуктов, он 23 октября погиб от пули бандита. Старший лейтенант милиции посмертно награжден орденом Мужества.
В Старой Полтавке есть улица имени Сергея Королева. Старший инспектор-дежурный погиб 26 марта 1992 года, отражая нападение преступника на дежурную часть райотдела. Капитан милиции получил смертельное огнестрельное ранение. До последней минуты жизни он вел огонь по нападавшему. Посмертно его наградили орденом «За личное мужество».
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8 ноября отмечается День памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. В Волгограде их именами названы улицы:
Алексея Дусева в Дзержинском районе;
Ивана Морозова в Дзержинском районе;
Владимира Степкина в Дзержинском районе;
Петра Буханцева в Ворошиловском районе;
Николая Кузнецова в Краснооктябрьском районе;
Андрея Тряскина в Краснооктябрьском районе;
Алексея Ващенко в Советском районе;
Валериана Кастерина в Тракторозаводском районе;
Кузьмы Костюченко в Тракторозаводском районе;
Михаила Балонина в Центральном районе;
Николая Скосырева в Центральном районе.
Также в Центральном районе есть улица, названная в честь 10-й дивизии НКВД.