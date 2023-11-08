18:14 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Пассажиры не вмещаются: ситуацию с переполненными трамваями в Краснодаре объяснили в КТТУ
Горожане не могут добраться до дома вечерами.
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Жители Краснодара жалуются на перебои в движении трамваев и отсутствие свободного места в вагонах вечерами. Напомним, ранее корр. ИА KrasnodarMedia запечатлел на видео (12+), как кондуктор в буквальном смысле утрамбовывает пассажиров в переполненный людьми вагон. В пресс-службе МУП КТТУ прокомментировали ситуацию с простоем транспорта.
Местные жители вынуждены ждать трамвай по 15−20 минут. Мало того, дождавшись транспорта, нет гарантий, что удастся в него попасть. Пассажиры стоят вплотную и водитель не может закрыть двери в вагон.
— Одна из проблем простоя — нехватка сотрудников. Когда какому-то транспорту нужно вернуться в депо, нет замены, чтобы выйти другому на линию, — рассказали ИА KrasnodarMedia в пресс-службе МУП КТТУ.
Кроме того, специалисты отметили, что вечерние простои нужно рассматривать индивидуально. Периодически, виной тому является ДТП или оставленный на трамвайных путях транспорт.
Пассажиров просто утрамбовывают: жители Краснодара возмущены переполненными трамваями.