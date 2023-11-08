Мэр Москвы рассказал о внедрении искусственного интеллекта в жизнь города

Москва находится на пороге следующего этапа развития технологий, которые будут глубже интегрированы в городскую среду. Об этом Сергей Собянин рассказал на панельной дискуссии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Форум проходит с 8 по 10 ноября на площадке международного выставочного центра «Крокус Экспо».
По словам Мэра Москвы, сегодня одна из самых востребованных отраслей применения искусственного интеллекта (ИИ) — здравоохранение. Так, обработка миллионов снимков лучевых исследований дает правильную диагностику в среднем в 96−98 процентах случаев, а по 30 нозологиям искусственный интеллект выдает стопроцентное распознавание.
Искусственный интеллект в здравоохранении сегодня уже позволяет внедрять такие технологии, как предварительный диагноз, на основе которого врач направляет пациента на исследования. Таких предварительных диагнозов в столице поставлено уже около 10 миллионов.
«В перспективе это будет цифровой двойник человека, когда мы будем диагностировать не по обострению каких-то болезней, а прогнозировать их появление и заниматься их профилактикой на основе массива данных и понимания развития тех или иных медицинских процессов. Это уже не фантастика, это ближайшее будущее. И это, конечно, одно из направлений повышения качества медицины и у нас, и во всем мире. И наша задача — не отставать от всего мира, а идти, может быть, даже впереди», — уточнил Сергей Собянин.
На сегодняшний день в городской системе обязательного медицинского страхования оцифровано около 15 миллионов медицинских карт. Более того, каждый житель может самостоятельно дополнить медкарту своими данными.
Еще одна важная сфера внедрения информационных технологий — образование. «Московская электронная школа» объединила гигантский объем данных, через нее проходит самый большой инфопоток среди всех информационных систем.
«Уже сегодня мы работаем над тем, чтобы образование было как можно более персонифицированным для каждого учащегося, имея в виду точную подгрузку заданий на основе его способностей и развития этих способностей до стандарта и выше стандарта. Эта задача абсолютно выполнима», — сказал Мэр Москвы.
Искусственный интеллект помогает повышать безопасность жителей столицы. За последние годы в Москве обработаны миллиарды фото- и видеоизображений машин и людей, качество распознавания которых достигло 99,8 процента.
«На сегодняшний день системы безопасности позволили в десятки раз сократить количество грабежей и случаев угона машин в Москве, кратно уменьшить аварийность и смертность на дорогах. Это, конечно же, большой вклад новых технологий», — отметил Мэр Москвы.
Помимо этого, искусственный интеллект широко применяется в градостроительном планировании, для того чтобы правильно спроектировать развитие города, спрогнозировать и создать цифровое мастер-планирование.
По словам Сергея Собянина, сегодня Россия находится в зоне жесткой конкуренции. «Наша страна не может быть слабой, она может быть только сильной и конкурентоспособной либо никакой. Поэтому предыдущие поколения вкладывали огромные национальные ресурсы в систему безопасности. На это была направлена значительная часть экономики. И сегодня искусственный интеллект — это такой же вызов, такие же технологии, которые будут применяться в обычном вооружении, в ядерном вооружении, в самых высоких технологиях, в информационных войнах. И это сегодня уже происходит», — заключил Мэр Москвы.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит с 2015 года. Его главная цель — популяризация инновационных технологий и содействие их внедрению в финансовом секторе России. Организаторы форума — Банк России в партнерстве с лидерами сферы информационных технологий и финансового рынка.