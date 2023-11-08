18:01 (мск), источник: АиФ Воронеж
Как воронежцам начисляется плата за отопление в октябре?
Отопительный сезон в Воронеже стартовал 6 октября.
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6 октября стартовал отопительный сезон, батареи в воронежских домах прогрелись спустя несколько дней. Как в связи с этим начисляется плата за отопление, рассказали в пресс-службе филиала АО «Квадра»- «Воронежская генерация».
Если в доме есть ОДПУ.
Плата рассчитывается исходя из количества потребленной энергии по данным счетчика, с учетом жилплощади. В квитанции за октябрь отразится фактическое потребление: с момента фактической подачи тепла и по
«Например, в доме по ул. Лизюкова, 43 включили отопление 16 октября, УК передала нам показания ОДПУ 22 октября. Соответственно, в квитанции за октябрь расчетный период для платы за отопление составил 6 дней», — пояснили в компании.
Если в доме нет ОДПУ.
Плата за тепло предъявляется равными долями только в месяцы, считающиеся отопительным сезоном — с октября по апрель (Приказа Департамента ЖКХ и Энергетики ВО от 12.12.2014 № 240). Сумма в квитанции всегда одинаковая и рассчитывается исходя из жилплощади, утвержденного норматива потребления и тарифа на теплоэнергию.
Однако если фактический пуск тепла в дом был позже, чем официальное начало отопительного сезона, будет произведен перерасчет.
«В доме по ул. Газовая, 18 нет ОДПУ, плата начисляется по нормативу. Для квартиры площадью 30 кв м ежемесячная плата за отопление составляет 2430 рублей. Фактически тепло в доме появилось лишь 23 октября, поэтому в квитанции произведен перерасчет платы по услуге “отопление” за период отсутствия тепла с 6 до 23 октября. Сумма перерасчета 1652 рубля, к оплате 777 рублей», — добавили в «Квадре».