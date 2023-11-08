17:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Начальник волгоградской полиции Дмитрий Вельможко получил новое звание
Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области стал генерал-лейтенантом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко получил новое звание. Указом президента РФ ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ. Ранее начальник волгоградской полиции был генерал-майором.
Напомним, Дмитрий Вельможко возглавил региональный Главк МВД в марте 2022 года. В Волгоград он переехал из Ставрополя, где работал заместителем начальника полиции края. Кроме того, долгое время Дмитрий Вельможко трудился в полиции Ростовской области. А начал он службу в органах внутренних дел с 1995 года.
Также указом президента новые звания были присвоены двум заместителям начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. Генерал-майорами стали Вадим Леншин и Павел Михайлов.