В Татарстане зарегистрировали 24 случая заражения гонконгским гриппом

«В настоящее время в Татарстане зафиксировали 24 случая заражения штаммом вируса гриппа А/H3N2, который называется гонконгский. Однако этот грипп регистрируется в республике каждый сезон», — подчеркнули в ведомстве.
Гонконгский грипп наиболее тяжело переносится детьми до двух лет, пожилыми людьми и беременными женщинами, у которых в силу ослабленной иммунной системы грипп провоцирует серьезные осложнения для дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
«Гонконгский грипп может привести к осложнениям в виде пневмонии, миокардита, энцефалита и менингита. Вирус также способен обострить хронические заболевания сердца, астму, сахарный диабет», — рассказали санитарные врачи.
Вакцины, которыми прививают в республике, безусловно защищают от этого штамма, подчеркнули в ведомстве. На данный момент в Татарстан поступили вакцины «Совигрипп», «Ультрикс квадри» и «Гриппол плюс». Все они защищают от разных типов гриппа, в том числе и от типа A (H3N2). Кроме того, ежегодно антигенный состав противогриппозных вакцин обновляется.
«Сейчас еще не поздно сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя от заболевания», — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по республике.