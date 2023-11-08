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16:52 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 13 областях Казахстана на четверг

Астана. 8 ноября. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 13 областях Казахстана на четверг, сообщает РГП «Казгидромет».

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«В Алматы 9 ноября днем временами ожидается сильный дождь. В Алматинской области 9 ноября днем на юге временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области временами ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 м/с. В Конаеве 9 ноября ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В Атырауской области ночью и утром на западе, юге, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15−20 м/с. В Атырау 9 ноября ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу 9 ноября днем на юге ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с.

В Актюбинской области на западе, севере ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на большей части ожидается дождь. Ветер юго-западный утром и днем в центре области 15−20 м/с. В Кызылордае 9 ноября ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на большей части области ожидаются порывы 15−20 м/с. В Жезказгане 9 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15−20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на большей части ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, юге области 15−20 м/с. В Актау 9 ноября ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15−20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке, юге ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, востоке, юге области ожидаются порывы 15−20 м/с. В Караганде 9 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. В Уральске 9 ноября ночью и утром ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный днем порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 9 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (преимущественно дождь). На севере, западе, юге области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 9 ноября днем ожидаются осадки (преимущественно дождь), ожидается туман.

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, ночью в горных районах области порывы 25 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15−20 м/с.

В Костанайской области на севере, востоке ожидаются гололед, туман. В Костанае 9 ноября утром и днем ожидается гололед.

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