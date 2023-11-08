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Главные новости к вечеру 8 ноября
18:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Умер 51-летний актер Воронежского театра драмы Андрей Андреев

Одной из последних работ для артиста стал спектакль «Пьеса без названия».

Источник: Театр драмы им. Кольцова

На 52-м году ушел из жизни Андрей Андреев — актер Воронежского государственного академического театра драмы имени Кольцова с 2004-го по 2023 год. Об этом сообщили на сайте театра в среду, 8 ноября.

Андрей Андреев в 1994 году окончил Воронежский государственный институт искусств и устроился в Центральный театр Российской Армии. В труппу Кольцовского театра актер поступил в 2004 году. Там он сыграл в таких спектаклях, как «Куколка», «Спящая красавица», «Как это все далеко — любовь, весна и юность…», «Утиная охота», «Гамлет», «Тиль» и многих других. Одна из последних работ актера — в трагикомедии «Пьеса без названия» (2020 г.) по Чехову.

— Театр выражает соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича. Светлая память, — простились с артистом в Воронежском театре драмы.

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