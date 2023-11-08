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17:42 (мск), источник: АиФ Казань

Коклюш подскочил в 43 раза — о причинах сообщили врачи Татарстана

Эпилепсия, нарушения работы мозга, глухота — чем еще опасен коклюш?

7 ноября жителей РТ удивила новость: заболеваемость коклюшем выросла в 2023 году в 43, 4 раза. Об этом сообщил Татарстанстат, назвав число заболевших острым инфекционным заболеванием — 412 человек.

В минздраве РТ «АиФ Казань» переадресовали в Роспотребнадзор республики, однако позже все же прокомментировали ситуацию.

«Коклюш передается воздушно-капельным путем, им болеют в основном дети раннего возраста. Болезнь характеризуется приступообразным кашлем. В это время лицо ребенка краснеет или даже синеет».

рассказал Халит Хаертынов
главный инфекционист минздрава РТ

В Роспотребнадзоре РТ подчеркнули, что коклюш характеризуется высокой заразностью. Могут возникнуть осложнения: кровоизлияние в мозг и сетчатку, отит, глухота, разрыв ушной перепонки, энцефалопатия, носовые кровотечения.

В группе риска груднички до года, а также дошкольники и школьники, непривитые от этой инфекции или не прошедшие полный курс вакцинации.

В республиканском Управлении Роспотребнадзора отметили, что рост забоеваемсости есть, но он объясняется цикличностью. В прошлом году жители РТ носили маски, и корректнее сравнивать показатели с доковидным периодом.

«Заболеваемость коклюшем в республике сохраняется на уровне заболеваемости в доковидном периоде. В 2019 году, например, было 418 случаев», — отметили в Роспотребнадзоре. 65% заболевших — граждане старше трех лет. 71% из заболевших не вакцинирвались против коклюша.

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