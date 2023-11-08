18:04 (мск), источник: Клопс.ru
Синоптик — о погоде в ноябре: Калининградцев ждут две волны похолодания
В конце месяца скандинавский антициклон принесёт морозы.
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В ноябре будет холодать дважды, снега не будет до середины месяца. Такой прогноз «Клопс» дал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.
«Сейчас Калининградская область находится во власти атлантических циклонов, они быстро сменяют друг друга и не пускают холода. Ситуация изменится 15 ноября. С юга к нам зайдёт ещё один циклон, он принесёт резкое похолодание с мокрым снегом. Температура воздуха будет от 0 до +5».
Уже 17 ноября потеплеет до +7. Осадки продолжатся, но уже в виде дождя.
«С 20 по 22 ноября погоду будет определять скандинавский антициклон. Нас ждут солнечные дни и лёгкий морозец. Ночью будет в районе −3, днём 0», — пообещал эксперт.
С 23 числа регион опять накроет ноябрьская хмурь и дожди, потеплеет до +5.