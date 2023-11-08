8 ноября, источник: ivbg.ru
Один из входов на «Спортивную» закроют с 10 ноября
В Петербурге изменится режим работы входов в подземный переход к вестибюлю 2 станции «Спортивная».
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Так, с 10 ноября по 25 декабря павильон № 1 на Кадетской линии Васильевского острова будет закрыт для входа и выхода пассажиров в связи с капремонтом эскалаторов. Остальные входы будут работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.