8 ноября, источник: Комсомольская правда
Крым отправил на передовую инструменты и тепловые пушки
А также спальные мешки.
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Крым отправил участникам специальной военной операции инструменты, тепловые пушки и зимние спальные мешки. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Направили еще одну партию гуманитарной и военно-технической помощи для наших воинов. Она включает шуруповерты, болгарки, тепловые пушки, перфораторы, топоры и лопаты, а также зимние спальные мешки, — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.
Напомним, накануне Аксенов сообщил об отправке на передовую генераторов, сварочных аппаратов, бензопил, маскировочных сетей, строительных инструментов, а также партии протравленного зерна.