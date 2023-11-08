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Палестино-израильский конфликт
8 ноября, источник: Комсомольская правда

Крым отправил на передовую инструменты и тепловые пушки

А также спальные мешки.

Источник: Аксёнов Z 82 — Telegram

Крым отправил участникам специальной военной операции инструменты, тепловые пушки и зимние спальные мешки. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Направили еще одну партию гуманитарной и военно-технической помощи для наших воинов. Она включает шуруповерты, болгарки, тепловые пушки, перфораторы, топоры и лопаты, а также зимние спальные мешки, — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне Аксенов сообщил об отправке на передовую генераторов, сварочных аппаратов, бензопил, маскировочных сетей, строительных инструментов, а также партии протравленного зерна.

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