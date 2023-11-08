17:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Поезд Деда Мороза в Челябинске 2023: когда приедет, программа, билеты
Рассказываем, когда в Челябинск приедет поезд Деда Мороза в 2023 году, и какая программа.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 2021 году поезд Деда Мороза впервые отправился в путешествие по всей России. С тех пор акция стала доброй традицией, «зимнего волшебника» ждут с нетерпением в каждом городе. В этом году он посетит более 70 городов России, преодолеет свыше 32 тысяч километров. Состав выехал из Великого Устюга 11 ноября. Стало известно, когда поезд Деда Мороза приедет в Челябинск и какая будет программа.
Известно, что в Челябинск сказочный поезд прибудет 18 декабря 2023 года. Пока время прибытия поезда уточняется. В пресс-службе ЮУЖД обещали дать информацию об этом позже.
Передвижную резиденцию Деда Мороза на станцию доставит украшенный гирляндами паровоз. Каждый год состав поезда обновляется и пополняется новыми вагонами. В этом году юных челябинцев порадуют: «вагон-приемная» главного волшебника, вагон «сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и новинка сезона — «вагон-кукольный театр».
В Челябинске поезд Деда Мороза пробудет дольше 3 часов. Для всех желающих во время стоянки на вокзале проведут развлекательную программу с аниматорами и артистами. Но помимо этого, будет отдельная программа по заранее купленным билетам. По ним вы попадете в передвижную резиденцию, пройдете квест с командой аниматоров, встретитесь с Дедом Морозом, получите от него сладкий подарок и выпьете чаю в вагоне-ресторане. Отдельно приобретаются билеты на кукольный спектакль, в ходе которого детям покажут представления с героями, спасающими волшебство. Продолжительность спектакля — 45 минут. В билет также входит сладкий подарок и видеопоздравление. В программу театра не включена встреча с главным волшебником.
Билеты и цены на поезд Деда Мороза в Челябинске
Приобрести можно два вида билетов:
— посещение поезда или спектакля только для ребенка от 5 до 13 лет — 1 950 рублей;
— посещение поезда или спектакля для ребенка от 3 до 5 лет в сопровождении взрослого от 14 лет — 2 450 рублей.
Сейчас билеты на представление в Челябинске еще не продаются. Старт продаж начинается за 30 суток до прибытия поезда. То есть, приобрести билеты на поезд Деда Мороза в Челябинске можно будет с 18 ноября. Время открытия продаж — 9:00 по московскому времени или в 11:00 по Челябинску. Билеты продаются на сайте ОАО «РЖД».
Если вы не успели купить билет, не расстраивайтесь. Можно будет посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней. Дети тоже не останутся без впечатлений. После прибытия поезда самый главный волшебник выйдет из резиденции и поздоровается с ребятишками, а перед отправлением поезда — попрощается с ними.