8 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Танцуя на шпильках — ветеран ВОВ отметила 100-летний юбилей
Валентина Баранова в свои 100 лет участвует во всех городских мероприятиях, поет песни, танцует и угощает гостей фирменными пирожками.
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ГРОДНО, 8 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Самая известная жительница Гродно, участница Великой Отечественной войны Валентина Баранова отметила 100-летний юбилей. Во дворце Тызенгауза в среду, 8 ноября, устроили настоящий праздник с песнями военных лет, танцами и теплыми словами поздравлений.
Секрет молодости — держать спину прямо
Валентина Петровна Баранова на праздник приехала в длинном черном платье с ажурной накидкой на плечах, праздничной прической и макияжем, в туфлях на каблуках и с лучезарной улыбкой на лице.
Пока в зале приемов шли последние приготовления и собирались гости она сказала: «Хочу танцевать!» и взяв приятельницу под руки начала легко кружиться по залу, словно забыв о годах. А потом поделилась секретом своего долголетия и энергии.
«Когда мне было три года, мама всегда напоминала, что нужно держать спину ровно, я ведь балериной мечтала быть. Мамины слова помню до сих пор. Как только выхожу из дома, распрямляю плечи. Дома ведь над плитой стоишь, готовишь, убираешь. Но как только вышел из дома — даешь себе сигнал, держать спину ровно».
Вспоминает, что ее привычку всегда замечают знакомые, иногда подшучивают. Но однажды забыла дать себе такую команду, шла с тяжелыми сумками и встретила молодого преподавателя из педагогического колледжа, в котором много лет работала.
«Она меня тогда спросила, почему я иду, согнувшись, как старуха. Меня тогда это слово задело очень. Когда держишь спину прямо — выглядишь и чувствуешь себя молодым».
Пожелания от президента
В праздничном зале собрались десятки гостей — руководители из министерств, областной и городской власти, депутатского корпуса, силовых ведомств, крупных предприятий города, друзья, родные и коллеги ветерана.
«Живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас будет очень трудно. Такие люди, как вы, сейчас на вес золота. Вы — хранители правды, противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа».
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник восхищался той настойчивостью, с которой Валентина Петровна стремилась на фронт и тем, как сильно она любила Родину.
Валентина Баранова родилась в Сибири, школу окончила в городе Абакан. Война началась, когда ей было всего 17 лет, рано утром после выпускного вечера. Строила планы на будущее — собиралась работать в больнице, как мама. Но мечты пришлось отложить. Вчерашняя школьница написала четыре заявления, хотела пойти добровольцем, прежде чем получить повестку.
Сначала юную Валентину отправили в Красноярск — здесь в полку связи в течение полутора месяцев проходила подготовку, осваивала технику передачи азбуки Морзе. А чтобы попасть на фронт, вместе с будущими однополчанами за две ночи прошли более 70 километров. Днем это делать было опасно, так как местность простреливалась немцами.
«Знаю некоторые эпизоды вашей военной биографии, например, тот, за который вы получили орден Красной Звезды, когда вы оставили молодого бойца в блиндаже, а сами пошли ликвидировать разрыв линий связи».
Всю жизнь с песней
Валентина Баранова прошла войну рядовой связисткой, дослужилась до сержанта, участвовала в освобождении Донбасса и Одессы, Польши, Чехословакии и Восточной Германии. При этом всегда старалась участвовать во всех фронтовых концертах, пела песни и старалась поддерживать боевой дух однополчан.
После войны Валентина Петровна получила специальность ученого зоотехника, но жизнь связала ее с музыкальной сферой. В 1955 году она с мужем переехала в Гродно. Супруга пригласили работать преподавателем в Гродно в сельскохозяйственный институт, а Валентине Петровне пришлось сменить профессию, так как супругам в то время запрещалось работать в одной организации.
Она окончила музыкальную школу, затем музыкальное училище по специальности «преподаватель музыки». Много лет работала по специальности. После выхода на пенсию и до нынешних дней ведет активную общественную работу, участвует в городских и республиканских мероприятиях, выступает перед школьниками и студентами и участвует в патриотическом воспитании молодежи.
На юбилейном вечере, когда исполняли песню военных лет, Валентина Петровна вспомнила один из таких фронтовых концертов и экспромтом спела одну из любимых песен своих боевых товарищей — «Махорочка».
Многие из присутствующих после поздравлений искренне обнимали Валентину Петровну, делали фото с ней на память и часто вспоминали ее вкуснейшие фирменные пирожки и рогалики, которыми она угощает своих гостей.
Имя Валентины Барановой занесено в Книгу Славы Гродненской области, ей присвоено почетное звание «Человек года Гродненщины-2018». Указом президента № 128 от 2 мая 2023 года Валентина Баранова удостоена ордена Почета. Высокую награду она получила лично из рук главы государства.